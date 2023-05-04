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У Києві пролунали вибухи під час повітряної тривоги: працює ППО

Ілюстративне фото: у Києві пролунали вибухи під час повітряної тривоги (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 4 травня, увечері у Києві пролунали вибухи. У місті та Київській області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Оновлено 20:34

У Києві та області оголосили відбій повітряної тривоги.

За його інформацією кореспондента, вибухи було чути в районі Подолу. При цьому вибухи чули на лівому березі столиці.

Мешканцям Києва необхідно залишатися в укриттях.

Київська міська державна адміністрація повідомляє, що у місті працюють системи ППО.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що сьогодні росіяни обстріляли Бериславську громаду Херсонської області.

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