В Киеве прозвучали взрывы во время воздушной тревоги: работает ПВО

Сегодня, 4 мая, вечером в Киеве раздались взрывы. В городе и Киевской области объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.
Обновлено 20:34
В Киеве и области объявили отбой воздушной тревоги.
По информации корреспондента, взрывы были слышны в районе Подола. При этом взрывы слышали и на левом берегу столицы.
Жителям Киева необходимо оставаться в укрытиях.
Киевская городская государственная администрация сообщает, что в городе работают системы ПВО.
Напомним, ранее стало известно, что сегодня россияне обстреляли Бериславскую общину в Херсонской области.
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