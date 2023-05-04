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В Киеве прозвучали взрывы во время воздушной тревоги: работает ПВО

Иллюстративное фото: в Киеве прозвучали взрывы во время воздушной тревоги (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 4 мая, вечером в Киеве раздались взрывы. В городе и Киевской области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Обновлено 20:34

В Киеве и области объявили отбой воздушной тревоги.

По информации корреспондента, взрывы были слышны в районе Подола. При этом взрывы слышали и на левом берегу столицы.

Жителям Киева необходимо оставаться в укрытиях.

Киевская городская государственная администрация сообщает, что в городе работают системы ПВО.

Напомним, ранее стало известно, что сегодня россияне обстреляли Бериславскую общину в Херсонской области.

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КиеввибухиПВОВойна России против Украинывоздушная тревога