У Києві пролунали вибухи через атаку "Шахедів", працює ППО

Вибух у столиці було чути близько 03:35. За даними кореспондента РБК-Україна, він був достатньо потужним. Згодом було чути й інші вибухи.

Перед тим військові попередили про рух ворожих ударних безпілотників з Обухова у бік Києва.

"БАЛА з південного заходу! Київ в укриття!" - йшлося в оголошенні Повітряних сил о 03:34.

Як розповів начальник КМВА Сергій Попко, у столиці працюють сили та засоби ППО.

"В Києві працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", - йдеться в оголошенні чиновника.

Відбій тривоги

О 04:03 у КМВА одночасно з Київською обласною військовою адміністрацією заявили про відбій повітряної тривоги як в столиці, так і в області.

У командуванні ПС підтвердили відбій загрози через ворожі "Шахеди" у цьому районі.

Нічна атака "Шахедів"

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 23 квітня війська РФ вчергове завдали повітряного удару по території України, зокрема із застосуванням дронів-камікадзе типу "Шахед". Повітряна тривога була оголошена у низці областей.

Оборонці неба фіксували кілька груп ударних безпілотників противника. Також стало відомо про роботу ППО у Київській області.

Крім того, цієї ночі в Одесі було чути вибух. Місцева влада закликає громадян перебувати в укриттях та пам'ятати про правило "двох стін".