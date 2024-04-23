В Киеве прогремели взрывы из-за атаки "Шахедов", работает ПВО

Взрыв в столице был слышен около 03:35. По данным корреспондента РБК-Украина, он был достаточно сильным. Впоследствии были слышны и другие взрывы.

Перед этим военные предупредили о движении вражеских ударных беспилотников из Обухова в сторону Киева.

Перед этим военные предупредили о движении вражеских дронов типа "Шахед" из Обухова в сторону Киева.

"БАЛА с юго-запада! Киев в укрытие!" - говорилось в объявлении Воздушных сил в 03:34.

Как рассказал начальник КГВА Сергей Попко, в столице работают силы и средства ПВО.

"В Киеве работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!", - говорится в объявлении чиновника.

Отбой тревоги

В 04:03 в КМВА одновременно с Киевской областной военной администрацией заявили об отбое воздушной тревоги как в столице, так и в области.

В командовании ВС подтвердили отбой по угрозе из-за вражеских "Шахед" в этом районе.

Ночная атака "Шахедов"

Ранее сообщалось, что в ночь на 23 апреля войска РФ в очередной раз нанесли воздушный удар по территории Украины, в том числе с применением дронов-камикадзе типа "Шахед". Воздушная тревога была объявлена в ряде областей.

Защитники неба фиксировали несколько групп ударных беспилотников противника. Также стало известно о работе ПВО в Киевской области.

Кроме того, этой ночью в Одессе был слышен взрыв. Местные власти призывают граждан находиться в укрытиях и помнить о правиле "двух стен".