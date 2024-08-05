У Києві пролунали вибухи, була загроза балістики

Вибухи у столиці пролунали близько 23:00. Їх було кілька - спочатку два, а за кілька хвилин ще щонайменше чотири.

Перед тим військові попереджали про загрозу балістики, та про рух ворожої повітряної цілі у бік Київської області, а також закликали жителів Києва перебувати в укриттях.

Пізніше мер столиці Віталій Кличко та очільник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомили про роботу протиповітряної оборони у столиці.

"Повітряна тривога триває! В столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!" - йшлося в заяві начальника КМВА.

"У Києві працює ППО. Залишайтеся в укриттях!" - написав міський голова у своєму Telegram.

Додамо, що відбиття повітряної атаки відбувається у в області, де також працюють сили і засоби ППО. Про це заявили в Київській обласній військовій адміністрації.

Крім того, війскові заявляли о 23:07 про фіксацію швидкісних цілей у Київській та Полтавській областях.

Повітряні удари РФ по України

Раніше у командуванні Повітряних сил ЗСУ у понеділок ввечері повідомили про загрозу ударних безпілотників з півночі. Згодом військові поінформували про небезпеку через балістику.

Зауважимо, що перед тим минулої ночі, 5 серпня, російські загарбники атакували Київську область та інші регіони України за допомогою ударних безпілотників типу "Шахед". Силами і засобами ППО ЗСУ усі 24 дронів-камікадзе були збиті, у Київській області уламки БПЛА падали на відкритій місцевості, пошкоджень і постраждалих не було.