RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Киеве раздались взрывы, была угроза баллистики

Фото: в Киеве во время воздушной тревоги раздались взрывы (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве поздно вечером 5 августа прогремела серия взрывов. В столице и области работает ПВО из-за вражеской воздушной атаки.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина и Воздушные силы ВСУ.

Взрывы в столице раздались около 23:00. Их было несколько - сначала два, а через несколько минут еще не менее четырех.

Перед этим военные предупреждали об угрозе баллистики, и о движении вражеской воздушной цели в сторону Киевской области, а также призвали жителей Киева находиться в укрытиях.

Позже мэр столицы Виталий Кличко и глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщили о работе противовоздушной обороны в столице.

"Воздушная тревога продолжается! В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!" - говорилось в заявлении начальника КГВА.

"В Киеве работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях!" - написал городской голова в своем Telegram.

Добавим, что отражение воздушной атаки происходит в области, где также работают силы и средства ПВО. Об этом заявили в Киевской областной военной администрации.

Кроме того, военные заявляли в 23:07 о фиксации скоростных целей в Киевской и Полтавской областях.

Воздушные удары РФ по Украине

Ранее в командовании Воздушных сил ВСУ в понедельник вечером сообщили об угрозе ударных беспилотников с севера. Впоследствии военные проинформировали об опасности из-за баллистики.

Отметим, что перед этим прошлой ночью, 5 августа, российские захватчики атаковали Киевскую область и другие регионы Украины с помощью ударных беспилотников типа "Шахед". Силами и средствами ПВО ВСУ все 24 дронов-камикадзе были сбиты, в Киевской области обломки БПЛА падали на открытой местности, повреждений и пострадавших не было.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевПВОРакетная атака