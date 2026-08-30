У Києві пролунали вибухи

Нагадаємо, вночі 30 серпня російська армія атакувала Київ ударними дронами. Унаслідок обстрілу в кількох районах столиці виникли пожежі: горіли житловий будинок, складські та адміністративні приміщення, а також зелена зона.

Наразі Україна шукає способи протидії реактивним "Шахедам", які складніше перехоплювати через їхню високу швидкість. Міноборони вже випробувало чотири потенційні перехоплювачі та планує масштабувати їхнє виробництво до тисяч одиниць.