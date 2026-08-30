В Киеве раздались взрывы

В 14:57 Воздушные силы сообщили о движении реактивных БпЛА мимо Киевского водохранилища в направлении Киева.

Приблизительно через 15 минут в столице прогремели взрывы. Об этом сообщил корреспондент РБК-Украина.

Перед этим в Киевской городской военной администрации сообщили, что в городе работает противовоздушная оборона.

Жители столицы призвали оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.