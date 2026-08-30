В Україні знайшли спосіб збивати реактивні "Шахеди": Хмара розкрив деталі
Проти реактивних "Шахедів" в Україні вже випробували чотири потенційні перехоплювачі. Тепер Міноборони планує якнайшвидше масштабувати їх виробництво.
Про це міністр оборони України Євгеній Хмара розповів журналістам, передає РБК-Україна.
"Триває пошук протидії реактивним безпілотникам. Вже є потенційні чотири перехоплювачі, які можуть збивати реактивні "Шахеди". По них уже проведені польові випробування", - розповів міністр.
За його словами, наразі головне завдання полягає в тому, щоб максимально швидко довести ці розробки до необхідного рівня.
Після цього Україна планує масштабувати виробництво нових перехоплювачів. Йдеться про випуск тисяч одиниць.
"Завдання - максимально швидко довести ці рішення до потрібного рівня і масштабувати виробництво до тисяч одиниць", - зазначив Хмара.
Нагадуємо, Росія нарощує застосування реактивних "Шахедів" проти України. За словами позаштатного радника президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергія "Флеша" Бескрестнова, у липні РФ запустила близько 1500 таких дронів, а в серпні їхня кількість уже перевищила 2500.
За його словами, реактивні безпілотники росіяни запускають практично одразу після виготовлення.