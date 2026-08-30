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У Києві пролунали вибухи

15:35 30.08.2026 Нд
1 хв
Вибухи пролунали після повідомлення про ворожі дрони
aimg Марія Науменко
У Києві пролунали вибухи Фото: безпілотник типу "Шахед" (Getty Images)
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Вдень 30 серпня російські війська атакували Київ дронами. У столиці пролунали вибухи, працювала протиповітряна оборона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗС України.

О 14:57 Повітряні сили повідомили про рух реактивних БпЛА повз Київське водосховище у напрямку Києва.

Приблизно через 15 хвилин у столиці пролунали вибухи. Про це повідомив кореспондент РБК-Україна.

Перед цим у Київській міській військовій адміністрації повідомили, що в місті працює протиповітряна оборона.

Жителів столиці закликали залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги.

Нагадаємо, вночі 30 серпня російська армія атакувала Київ ударними дронами. Унаслідок обстрілу в кількох районах столиці виникли пожежі: горіли житловий будинок, складські та адміністративні приміщення, а також зелена зона.

Наразі Україна шукає способи протидії реактивним "Шахедам", які складніше перехоплювати через їхню високу швидкість. Міноборони вже випробувало чотири потенційні перехоплювачі та планує масштабувати їхнє виробництво до тисяч одиниць.

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