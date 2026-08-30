У Києві пролунали вибухи

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Вдень 30 серпня російські війська атакували Київ дронами. У столиці пролунали вибухи, працювала протиповітряна оборона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗС України.

О 14:57 Повітряні сили повідомили про рух реактивних БпЛА повз Київське водосховище у напрямку Києва. Приблизно через 15 хвилин у столиці пролунали вибухи. Про це повідомив кореспондент РБК-Україна. Перед цим у Київській міській військовій адміністрації повідомили, що в місті працює протиповітряна оборона. Жителів столиці закликали залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги.