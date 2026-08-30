В Киеве раздались взрывы

Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Днем 30 августа русские войска атаковали Киев дронами. В столице раздались взрывы, работала противовоздушная оборона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВС Украины.

В 14:57 Воздушные силы сообщили о движении реактивных БпЛА мимо Киевского водохранилища в направлении Киева. Приблизительно через 15 минут в столице прогремели взрывы. Об этом сообщил корреспондент РБК-Украина. Перед этим в Киевской городской военной администрации сообщили, что в городе работает противовоздушная оборона. Жители столицы призвали оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.