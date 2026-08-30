В Киеве раздались взрывы
Днем 30 августа русские войска атаковали Киев дронами. В столице раздались взрывы, работала противовоздушная оборона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВС Украины.
В 14:57 Воздушные силы сообщили о движении реактивных БпЛА мимо Киевского водохранилища в направлении Киева.
Приблизительно через 15 минут в столице прогремели взрывы. Об этом сообщил корреспондент РБК-Украина.
Перед этим в Киевской городской военной администрации сообщили, что в городе работает противовоздушная оборона.
Жители столицы призвали оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.
Напомним, ночью 30 августа российская армия атаковала Киев ударными дронами. В результате обстрелов в нескольких районах столицы возникли пожары: горели жилой дом, складские и административные помещения, а также зеленая зона.
Украина ищет способы противодействия реактивным "Шахедам", которые сложнее перехватывать из-за их высокой скорости. Минобороны уже опробовало четыре потенциальных перехватчика и планирует масштабировать их производство до тысяч единиц.