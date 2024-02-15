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У Києві пролунали вибухи

Фото: в Киеве прогремели взрывы, работает ПВО (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У Києві пролунали вибухи. Працює протиповітряна оборона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера столиці Віталія Кличка.

"Вибухи в місті. Працює ППО. Не покидайте укриттів!", - написав міський голова.

Масштабний обстріл України

У четвер, 15 лютого, близько 2:00 за київським часом з аеродрому Оленья в Мурманській області вилетіли шість стратегічних бомбардувальників Ту-95. Згодом до них приєднався ще один борт.

Близько 5 години ранку в низці областей було оголошено повітряну тривогу, яка згодом розповсюдилася на всю територію України. Повітряні сили повідомили про запуск росіянами ракет "Калібр" з Чорного моря.

Додамо, що близько півночі загарбники вдарили ракетами по Чугуєву Харківської області. Загинула жінка.

Детальніше про літаки Ту-95, які росіяни використовують для ракетних ударів по Україні, читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Війна Росії проти України