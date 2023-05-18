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У Києві пролунали вибухи

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Київ, Четвер 18 травня 2023 05:10
У Києві пролунали вибухи Фото: вибухи в Києві (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Сьогодні вночі, 18 травня, у Києві під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власних кореспондентів.

Оновлено 6:12

За попередньою інформацією, усі ворожі цілі в повітряному просторі Києва були знищені.

За даними КМВА, атака була здійснена із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, Ту-160 з району Каспію, ймовірно - крилатими ракетами типу Х-101/555. Після запуску ракет, ворог задіяв над столицею свої розвідувальні БпЛА.

Оновлено 5:30

"Загоряння в гаражному кооперативі внаслідок падіння уламків у Дарницькому районі. В цьому ж районі падіння уламків іще в кількох місцях. Попередньо - вибух також в Деснянському районі. Атака на столицю триває. Не залишайте укриттів під час повітряної тривоги!", - повідомив Кличко.

Оновлено 5:28

У КМВА повідомили, що внаслідок падіння уламків сталось загоряння нежитлової будівлі в Деснянському районі. Зазначається, що на місці працюють всі необхідні служби.

Оновлено 5:20

"У Києві працює ППО. За попередньою інформацією, зафіксовано падіння уламків в Дарницькому районі столиці. Дані по потерпілих та руйнувань наразі уточнюються. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги", - повідомив начальник Київської МВА Сергій Попко.

Оновлено 5:19

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про кілька вибухів у Дарницькому та Дніпровському районах столиці.

"Всі служби прямують на місця. Подробиці згодом", - зазначив Кличко.

Київська міська військова адміністрація повідомляє про роботу сил протиповітряної оборони в столиці.

"Зберігайте спокій! До відбою повітряної тривоги перебувайте в укриттях!", - йдеться у повідомленні.

Вночі, 18 травня, у Вінницькій та Хмельницькій області пролунали вибухи.

В Україні вдруге за ніч оголошено масштабну повітряну тривогу.

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