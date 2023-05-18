У Вінницькій області пролунав вибух
Сьогодні вночі, 18 травня, у Вінницькій області пролунав вибух.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
Оновлено 4:50
Голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов повідомив, що росіяни атакують крилатими ракети.
"Сили оборони в області відпрацьовують повітряні цілі. Залишайтесь в укриттях до кінця повітряної тривоги. Всі служби працюють", - зазначив Борзов.
На даний момент офіційних повідомлень про причини та наслідки вибухів не надходило. В області оголошена повітряна тривога.
Жителів регіону просять залишатися в укриттях, або дотримуватися правила "двох стін".
Також, сьогодні вночі, 18 травня, у Харкові пролунали вибухи під час повітряної тривоги.
В Україні вдруге за ніч оголошено масштабну повітряну тривогу.
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