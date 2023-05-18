ua ru
Чт, 18 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Вінницькій області пролунав вибух

Новость на русском →
Четвер 18 травня 2023 04:45
У Вінницькій області пролунав вибух Фото: у Вінницькій області пролунав вибух (Getty Images)
Автор: Максим Шушко

Сьогодні вночі, 18 травня, у Вінницькій області пролунав вибух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Оновлено 4:50

Голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов повідомив, що росіяни атакують крилатими ракети.

"Сили оборони в області відпрацьовують повітряні цілі. Залишайтесь в укриттях до кінця повітряної тривоги. Всі служби працюють", - зазначив Борзов.

На даний момент офіційних повідомлень про причини та наслідки вибухів не надходило. В області оголошена повітряна тривога.

Жителів регіону просять залишатися в укриттях, або дотримуватися правила "двох стін".

Також, сьогодні вночі, 18 травня, у Харкові пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

В Україні вдруге за ніч оголошено масштабну повітряну тривогу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вінницька область Вибух
NEWS
Суцільна руїна. З'явилися свіжі супутникові знімки Бахмута
Суцільна руїна. З'явилися свіжі супутникові знімки Бахмута
DAILY
Курс на Вільнюс. Що Україна хоче отримати на саміті НАТО та чого чекати від Альянсу
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Курс на Вільнюс. Що Україна хоче отримати на саміті НАТО та чого чекати від Альянсу