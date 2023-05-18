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В Киеве раздались взрывы

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Киев, Четверг 18 мая 2023 05:10
В Киеве раздались взрывы Фото: взрывы в Киеве (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Сегодня ночью, 18 мая, в Киеве во время воздушной тревоги раздались взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственных корреспондентов.

Обновлено 5:20

"В Киеве работает ПВО. По предварительной информации, зафиксировано падение обломков в Дарницком районе столицы. Данные по пострадавшим и разрушениям сейчас уточняются. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги", - сообщил начальник Киевской МВА Сергей Попко.

Обновлено 5:19

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о нескольких взрывах в Дарницком и Днепровском районах столицы.

"Все службы следуют на места. Подробности впоследствии", - отметил Кличко.

Киевская городская военная администрация сообщает о работе сил противовоздушной обороны в столице.

"Сохраняйте спокойствие! До отбоя воздушной тревоги находитесь в укрытиях!", - говорится в сообщении.

Ночью, 18 мая, в Винницкой и Хмельницкой области прогремели взрывы.

В Украине второй раз за ночь объявлена масштабная воздушная тревога.

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