В Киеве раздались взрывы
Сегодня ночью, 18 мая, в Киеве во время воздушной тревоги раздались взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственных корреспондентов.
Обновлено 5:20
"В Киеве работает ПВО. По предварительной информации, зафиксировано падение обломков в Дарницком районе столицы. Данные по пострадавшим и разрушениям сейчас уточняются. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги", - сообщил начальник Киевской МВА Сергей Попко.
Обновлено 5:19
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о нескольких взрывах в Дарницком и Днепровском районах столицы.
"Все службы следуют на места. Подробности впоследствии", - отметил Кличко.
Киевская городская военная администрация сообщает о работе сил противовоздушной обороны в столице.
"Сохраняйте спокойствие! До отбоя воздушной тревоги находитесь в укрытиях!", - говорится в сообщении.
Ночью, 18 мая, в Винницкой и Хмельницкой области прогремели взрывы.
В Украине второй раз за ночь объявлена масштабная воздушная тревога.
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