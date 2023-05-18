В Киеве раздались взрывы

Сегодня ночью, 18 мая, в Киеве во время воздушной тревоги раздались взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственных корреспондентов.

Обновлено 5:20

"В Киеве работает ПВО. По предварительной информации, зафиксировано падение обломков в Дарницком районе столицы. Данные по пострадавшим и разрушениям сейчас уточняются. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги", - сообщил начальник Киевской МВА Сергей Попко.

Обновлено 5:19

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о нескольких взрывах в Дарницком и Днепровском районах столицы.

"Все службы следуют на места. Подробности впоследствии", - отметил Кличко.

Киевская городская военная администрация сообщает о работе сил противовоздушной обороны в столице.

"Сохраняйте спокойствие! До отбоя воздушной тревоги находитесь в укрытиях!", - говорится в сообщении.