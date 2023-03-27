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У Києві пролунала серія вибухів: що відомо

Фото: у Києві чули серію вибухів (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Києві пізно увечері у понеділок, 27 березня, пролунала серія вибухів після оголошення повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням мера Києва Віталія Кличка.

Звуки вибухів чули, зокрема, жителі Мінського масиву на півночі столиці.

Так, пролунало близько п'яти гучних вибухів.

Вибухи у Києві підтвердив мер Києва. Так, Кличко уточнив, що вони прогриміли в Оболонському та Святошинському районах столиці.

"Всі служби слідують на місце. Подробиці - згодом", - пише Кличко.

Він додав пізніше, що у Святошинському районі палає приміщення одного з магазинів.

"Інформацію щодо потерпілих уточнюємо", - йдеться у повідомленні.

Жителів та гостей столиці закликають залишатися в укриттях до скасування повітряної тривоги, оголошеної в Києві та області, а також низці інших регіонів цього вечора.

Перед тим у Бучанській міськраді інформували, що в напрямку Київської області рухається ще до трьох повітряних цілей.

В Київській ОВА також попереджали про небезпеку у пристоличному регіоні, та заявляли про роботу сил ППО.

Як повідомляв спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, російські окупанти 27 березня атакують Україну за допомогою "Шахедів" з двох напрямків.

Нагадаємо, сьогодні у низці регіонів України оголосили повітряну тривогу. Мешканців попереджали про можливу атаку дронів.

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