У Києві пролунала серія вибухів: що відомо

Звуки вибухів чули, зокрема, жителі Мінського масиву на півночі столиці.

Так, пролунало близько п'яти гучних вибухів.

Вибухи у Києві підтвердив мер Києва. Так, Кличко уточнив, що вони прогриміли в Оболонському та Святошинському районах столиці.

"Всі служби слідують на місце. Подробиці - згодом", - пише Кличко.

Він додав пізніше, що у Святошинському районі палає приміщення одного з магазинів.

"Інформацію щодо потерпілих уточнюємо", - йдеться у повідомленні.

Жителів та гостей столиці закликають залишатися в укриттях до скасування повітряної тривоги, оголошеної в Києві та області, а також низці інших регіонів цього вечора.

Перед тим у Бучанській міськраді інформували, що в напрямку Київської області рухається ще до трьох повітряних цілей.

В Київській ОВА також попереджали про небезпеку у пристоличному регіоні, та заявляли про роботу сил ППО.