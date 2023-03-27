Росіяни атакують Україну "Шахедами" з двох напрямків, є збиття, - Ігнат

Російські окупанти сьогодні, 27 березня, атакують Україну за допомогою іранських дронів-камікадзе "Шахед" з двох напрямків. Українські захисники вже збивають повітряні цілі ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Відбувається те, що завжди. Час від часу ворог атакує Україну "Шахедами-136" або "Шахедами-131". Атакують з півночі та південно-східного напрямку. Це Брянська область, а також східне узбережжя Азовського моря. Там група "Шахедів" і там група "Шахедів", - розповів Ігнат.

Він додав, що за ворожими дронами вже полюють. При цьому, за його словами, якщо українці почують вибухи, то це означатиме, що працюють системи ППО, але можуть бути і "прильоти".

"Вже є певні результати, кілька "Шахедів" знищено в Київській області, з Чернігівської області вони полетіли. І в Дніпропетровській області теж, за попередньою інформацією, є збиття", - зазначив спікер Повітряних сил.