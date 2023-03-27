В Киеве прозвучала серия взрывов: что известно

В Киеве поздно вечером в понедельник, 27 марта, прозвучала серия взрывов после объявления воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко .

Звуки взрывов слышали, в частности, жители Минского массива на севере столицы.

Так,, прозвучало около пяти громких взрывов.

Взрывы в Киеве подтвердил мэр Киева. Так, Кличко уточнил, что они прогремели в Оболонском и Святошинском районах столицы.

"Все службы следуют на место. Подробности - со временем", - пишет Кличко.

Жителей и гостей столицы призывают оставаться в укрытиях до отмены воздушной тревоги, объявленной в Киеве и области, а также ряде других регионов, этим вечером.

Перед тем в Бучанском горсовете информировали, что в направлении Киевской области движется еще до трех воздушных целей.

В Киевской ОВА также предупреждали об опасности в пристоличном регионе и заявляли о работе сил ПВО.