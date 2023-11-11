UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Києві пролунали сильні вибухи: що відомо

Фото: в Києві пролунали сильні вибухи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У Києві, зранку, 11 листопада, пролунали сильні вибухи. Після цього в столиці оголосили про повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію.

Про вибухи заявили кореспонденти "Суспільного". Наразі офіційні особи жодним чином не коментували дану ситуацію. 

"У столиці оголошено повітряну тривогу! Прямуйте до укриття!", - пише КМВА. 

Фото: карта повітряних тривог станом на 08:05 (alerts.in.ua)

Що кажуть у Повітряних силах 

В Повітряних силах ЗС України попередили про ракетну небезпеку

Також повітряну тривогу було оголошено на території Одеської області. 

Попередня інформація 

За словами міського голови Києва Віталія Кличка, за попередньою інформацією, протиповітряна оборона спрацювала по балістиці терористів. Вибухи пролунали на лівому березі столиці. 

"Сильні вибухи пролунали на лівому березі столиці. За попередньою інформацією, спрацювали сили ППО по балістиці. Тривога триває. Перебувайте в укриттях", - пише Кличко. 

Нічна атака на Україну 

Ввечері, 10 листопада, російські терористи вкотре атакували дронами територію України. БпЛА були зафіксовані в низці областей, а в Києві спрацювала протиповітряна оборона, яка "приземлила" усі безпілотники. 

Також вибухи лунали й в Одеській області. Як повідомляв голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер, було зафіксовано два влучання. Внаслідок атаки по регіону постраждали троє людей

В ніч на 11 листопада наша ППО знищила 19 "шахедів"

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ