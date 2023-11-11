В Києві пролунали сильні вибухи: що відомо

Про вибухи заявили кореспонденти "Суспільного". Наразі офіційні особи жодним чином не коментували дану ситуацію.

"У столиці оголошено повітряну тривогу! Прямуйте до укриття!", - пише КМВА.

Фото: карта повітряних тривог станом на 08:05 (alerts.in.ua)

Що кажуть у Повітряних силах

В Повітряних силах ЗС України попередили про ракетну небезпеку.

Також повітряну тривогу було оголошено на території Одеської області.

Попередня інформація

За словами міського голови Києва Віталія Кличка, за попередньою інформацією, протиповітряна оборона спрацювала по балістиці терористів. Вибухи пролунали на лівому березі столиці.

"Сильні вибухи пролунали на лівому березі столиці. За попередньою інформацією, спрацювали сили ППО по балістиці. Тривога триває. Перебувайте в укриттях", - пише Кличко.

Нічна атака на Україну

Ввечері, 10 листопада, російські терористи вкотре атакували дронами територію України. БпЛА були зафіксовані в низці областей, а в Києві спрацювала протиповітряна оборона, яка "приземлила" усі безпілотники.

Також вибухи лунали й в Одеській області. Як повідомляв голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер, було зафіксовано два влучання. Внаслідок атаки по регіону постраждали троє людей.

В ніч на 11 листопада наша ППО знищила 19 "шахедів".