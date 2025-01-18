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У Києві пролунали потужні вибухи на тлі загрози балістики

Фото: ворог атакує балістикою (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Зранку, 18 січня, у Києві пролунали потужні вибухи. Військові попереджали про загрозу балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Зазначимо, що тривоги у Києві оголосили на 05:50. Перший вибух пролунав ще до сигналу, ще серія - вже після. Потім у ПС поінформували, що існує загроза застосування балістичного озброєння.

"Загроза застосування балістичного озброєння для областей, в яких оголошено повітряну тривогу", - писали військові.

Через декілька хвилин мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у Києві знову гучно, працює ППО на тлі загрози балістики.

Оновлено о 06:01

"У Києві працює ППО. Загроза застосування балістичного озброєння зберігається. Не залишайте укриття", - йдеться у повідомленні КОВА.

Оновлено о 06:03

"Суспільне Київ" пише, що у деяких районах столиці після серії вибухів зникла вода.

Оновлено о 06:04

"Займання в Шевченківському районі. Нежитлова будівля. Всі підрозділи прямують на місце", - інформує Кличко.

Де оголосили тривогу

Станом на 05:59 сигнал повітряної тривоги продовжується у половині країни. Зокрема, в Київській, Житомирській, Вінницькій, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.

Нагадаємо, що близько 40 хвилин тому в Києві та Київській області теж була тривога і серія вибухів. Сили ППО знищували ворожі дрони, які знову атакували столицю та інші регіони України.

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