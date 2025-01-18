В Киеве прогремели мощные взрывы на фоне угрозы баллистики

Отметим, что тревоги в Киеве объявили на 05:50. Первый взрыв прогремел еще до сигнала, еще серия - уже после. Затем в ПС проинформировали, что существует угроза применения баллистического вооружения.

"Угроза применения баллистического вооружения для областей, в которых объявлена воздушная тревога", - писали военные.

Через несколько минут мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Киеве снова громко, работает ПВО на фоне угрозы баллистики.

Обновлено в 06:01

"В Киеве работает ПВО. Угроза применения баллистического вооружения сохраняется. Не покидайте укрытия", - говорится в сообщении КОВА.

Обновлено в 06:03

"Суспільне Київ" пишет, что в некоторых районах столицы после серии взрывов исчезла вода.

Обновлено в 06:04

"Возгорание в Шевченковском районе. Нежилое здание. Все подразделения направляются на место", - информирует Кличко.

Где объявили тревогу

По состоянию на 05:59 сигнал воздушной тревоги продолжается в половине страны. В частности, в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.