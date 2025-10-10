UA

У Києві пролунали потужні вибухи після атаки балістики: в столиці перебої зі світлом

Фото: людей закликали перейти в укриття (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 10 жовтня у Києві пролунала серія потужних вибухів. Військові зафіксували в напрямку столиці балістику.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"Загроза застосування балістичного озброєння з північного сходу", - йдеться у повідомленні о 02:30.

Водночас у місті пролунала серія дуже гучних вибухів. Паралельно військові закликали бути киян в укриття, а потім написали, що в напрямку Києва зафіксовано ще одну балістику.

Вже о 02:38 Повітряні сили зафіксували новий виліт ракети, після чого у Києві знову пролунали вибухи і тимчасово у деяких районах зникло світло.

Оновлено о 02:53

"Увага! Столиця країни перебуває під атакою ворожої балістики та масованою атакою ворожих ударних БпЛА. Не залишайте укриття до відбою", - поінформували військові.

Тим часом у Міненерго поінформували, що росіяни атакують енергетичну інфраструктуру міста.

Де оголосили тривогу

Станом на 02:52 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Житомирській, Вінницькій, Чернігівській, Черкаській, Сумській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.

 

 

Обстріл Києва

Нагадаємо, що росіяни, починаючи з пізнього вечора 9 жовтня, почали атаки по Києву. Ворог запустив у напрямку столиці дрони, через що неодноразово було чутно вибухи.

Крім того, мер Києва Віталій Кличко офіційно попередив, що в столиці в результаті масованої атаки РФ можуть бути перебої з світлом і водою.

