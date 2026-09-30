У Києві пролунали гучні вибухи, росіяни вдарили балістикою

"Червоний рівень небезпеки. Оголошено повітряну тривогу через ракетну загрозу. Закликаємо мешканців міста пройти до найближчих укриттів", - йшлося у повідомленні о 02:47.

Паралельно Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістики, після зафіксували пуски ракет. За даними військових, всі ворожі цілі полетіли саме на столицю.

Вже о 02:50 у були пролунала серія гучних вибухів, після чого через кілька хвилин ситуація повторилася. Окрім того, після ударів у місті спостерігалися перебої зі світлом, про що інформує кореспондент РБК-Україна. Водночас місцеві канали пишуть, що у деяких районах світло нібито взагалі зникло.

Де оголосили тривогу

Станом на 02:57 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у більшості областей України.