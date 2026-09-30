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У Києві пролунали гучні вибухи, росіяни вдарили балістикою

02:57 30.09.2026 Ср
2 хв
aimg Едуард Ткач
Фото: людей закликали перейти в укриття (Getty Images)

Росіяни в ніч проти 30 вересня атакували Київ балістичними ракетами. У місті пролунала серія потужних вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram КМВА та канал Повітряних сил ЗСУ.

"Червоний рівень небезпеки. Оголошено повітряну тривогу через ракетну загрозу. Закликаємо мешканців міста пройти до найближчих укриттів", - йшлося у повідомленні о 02:47.

Паралельно Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістики, після зафіксували пуски ракет. За даними військових, всі ворожі цілі полетіли саме на столицю.

Вже о 02:50 у були пролунала серія гучних вибухів, після чого через кілька хвилин ситуація повторилася. Окрім того, після ударів у місті спостерігалися перебої зі світлом, про що інформує кореспондент РБК-Україна. Водночас місцеві канали пишуть, що у деяких районах світло нібито взагалі зникло.

Де оголосили тривогу

Станом на 02:57 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у більшості областей України.

Обстріли Києва

Нагадаємо, що останні пару тижнів росіяни щодня і фактично щогодини намагаються атакувати Київ реактивними дронами.

Проте минулої ночі, 29 вересня, ворог, крім дронів, застосував також балістику. Внаслідок ворожого обстрілу було пошкоджено навчальний заклад та адмінбудівлю.

Крім того, у КДВА повідомили, що у Києві з вечора 29 вересня до першої половини 30 вересня можливі перебої в оплаті проїзду у транспорті. Причиною цього стали наслідки ворожих атак.

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КиївОбстріл КиєваВійна в Україні