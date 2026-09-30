В Киеве раздались громкие взрывы, россияне ударили баллистикой

Россияне в ночь на 30 сентября атаковали Киев баллистическими ракетами. В городе раздалась серия мощных взрывов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram КГВА и канал Воздушных сил ВСУ.
"Красный уровень опасности. Объявлена воздушная тревога из-за ракетной угрозы. Призываем жителей города пройти до ближайших укрытий", - говорилось в сообщении в 02:47.
Параллельно Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистики, затем зафиксировали пуски ракет. По данным военных, все вражеские цели улетели именно на столицу.
Уже в 02:50 у прозвучала серия громких взрывов, после чего через несколько минут ситуация повторилась. Кроме того, после ударов в городе наблюдались перебои со светом, о чем сообщает корреспондент РБК-Украина. В то же время, местные каналы пишут, что в некоторых районах свет якобы вообще исчез.
Обновлено в 03:15
По данным КГВА, первые последствия атаки следующие:
в Святошинском районе горят частные дома;
в Голосеевском районе горит склад.
По состоянию на 02:57 карта воздушных тревог выглядит так. Как видно, сигнал продолжается в большинстве областей Украины.
Напомним, что в последние пару недель россияне ежедневно и фактически каждый час пытаются атаковать Киев реактивными дронами.
Однако прошлой ночью, 29 сентября, враг помимо дронов применил также баллистику. В результате вражеского обстрела было повреждено учебное заведение и админздание.
Кроме того, в КГВА сообщили, что в Киеве с вечера 29 сентября до первой половины 30 сентября возможны перебои в оплате проезда в транспорте. Причиной тому стали последствия вражеских атак.