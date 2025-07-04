У Києві прогриміла серія потужних вибухів на тлі загрози балістики

У Києві в ніч на 4 липня на тлі масованої атаки дронів та загрози балістики пролунала серія потужних вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Повітряних сил ЗСУ.

Повітряні сили повідомили про дві швидкісні цілі у напрямку Києва.

Пізніше Повітряні сили повідомили про ще одну балістику на столицю.

Атака на Київ

У Києві з 17:15 3 липня триває повітряна тривога з 35-хвилинною перервою. Метро працює як укриття. Падіння уламків дронів зафіксовано вже в п’яти районах, наслідки ворожої атаки охопили понад 13 локацій.

У Дніпровському районі уламки впали біля закладу освіти та житлових будинків. У Солом’янському - кілька пожеж у житлових будинках, зафіксовані виклики медиків. У Святошинському районі сталася пожежа у дворі будинку, є ймовірні постраждалі.

В Оболонському районі повідомлення про загоряння на даху 16-поверхівки не підтвердилося. У Дарницькому районі уламки дронів впали на відкриту територію, без пожежі та детонації.

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