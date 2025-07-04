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В Киеве прогремела серия мощных взрывов на фоне угрозы баллистики

Пятница 04 июля 2025 02:43
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В Киеве прогремела серия мощных взрывов на фоне угрозы баллистики Иллюстративное фото: В Киеве прогремела серия мощных взрывов на фоне угрозы баллистики(Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Киеве в ночь на 4 июля на фоне массированной атаки дронов и угрозы баллистики прозвучала серия мощных взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Воздушных сил ВСУ.

"Баллистика на Киев", - говорится в сообщении.

Позже Воздушные силы сообщили о еще одной баллистике на столицу.

Обновлено (2:54)

Воздушные силы сообщили о двух скоростных целях в направлении Киева.

Атака на Киев

В Киеве с 17:15 3 июля продолжается воздушная тревога с 35-минутным перерывом. Метро работает как укрытие. Падение обломков дронов зафиксировано уже в пяти районах, последствия вражеской атаки охватили более 13 локаций.

В Днепровском районе обломки упали возле учебного заведения и жилых домов. В Соломенском - несколько пожаров в жилых домах, зафиксированы вызовы медиков. В Святошинском районе произошел пожар во дворе дома, есть вероятные пострадавшие.

В Оболонском районе сообщение о возгорании на крыше 16-этажки не подтвердилось. В Дарницком районе обломки дронов упали на открытую территорию, без пожара и детонации.

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