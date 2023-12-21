У Києві прогриміла низка вибухів. Працює ППО

У Києві під час повітряної тривоги прогриміла низка гучних вибухів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської військової адміністрації (КМВА).
У Києві прогриміла низка потужних вибухів. Раніше в столиці було оголошено повітряну тривогу.
Ввечері 21 грудня у Києві та низці північних, центральних і південних областей оголошена повітряна тривога. Агресор атакує Україну дронами-камікадзе.
Минулої ночі ворог застосував 35 ударних дронів, Сили оборони знищили 34 з них.
Також 21 грудня окупанти вдарили по Нікополю. Внаслідок атаки у місті є загиблі серед мирних жителів.
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