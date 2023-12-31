UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Києві продовжує зростати кількість загиблих, з-під завалів дістали ще два тіла

Фото: у Києві продовжує зростати кількість загиблих, з-під завалів дістали ще два тіла (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Кількість загиблих внаслідок нещодавньої терористичної атаки росіян на Київ збільшилася до 23. Рятувальники дістали з-під завалів ще два тіла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської військової адміністрації.

"На жаль, тіла загиблих внаслідок ракетного удару продовжують знаходити. Рятувальники дістали з-під завалів ще одне тіло", - пише пресслужба КМВА. 

Станом на 12:35 відомо про 22-ох загиблих внаслідок ракетного обстрілу Києва 29 грудня. 

Кількість загиблих знову зросла 

О 12:52 КМВА повідомила про ще одного загиблого. На жаль, кількість жертв внаслідок терористичної атаки росіян зросла до 23 осіб. 

День жалоби 

Нагадаємо про те, що 1 січня в Києві буде оголошене днем жалоби.

Ракетний удар по Україні 29 грудня

Вночі, 29 грудня, терористи завдали наймасованішого удару по території України. Загалом ворог випустив 36 БпЛА типу "Шахед" й десятки ракет, серед яких: Х-101/Х-555/Х-55, "Кинджал", Х-31П, Х-59. Зокрема росіяни запустили 14 зенітні керовані ракети С-300, якими поцілили по Харкову.

Протиповітряна оборона знищила 114 повітряних цілей.

Над Києвом протиповітряна оборона знищила більше ніж 30 цілей. В столиці внаслідок атаки спалахнула пожежа у багатоповерхівках та на складі. Завали на складі у Шевченківському районі продовжують розбирати.

Детальніше про масовану атаку та її наслідки - читайте у нашому матеріалі.

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївРосійська ФедераціяВійна в Україні