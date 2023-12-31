У Києві продовжує зростати кількість загиблих, з-під завалів дістали ще два тіла

"На жаль, тіла загиблих внаслідок ракетного удару продовжують знаходити. Рятувальники дістали з-під завалів ще одне тіло", - пише пресслужба КМВА.

Станом на 12:35 відомо про 22-ох загиблих внаслідок ракетного обстрілу Києва 29 грудня.

Кількість загиблих знову зросла

О 12:52 КМВА повідомила про ще одного загиблого. На жаль, кількість жертв внаслідок терористичної атаки росіян зросла до 23 осіб.

День жалоби

Нагадаємо про те, що 1 січня в Києві буде оголошене днем жалоби.

Ракетний удар по Україні 29 грудня

Вночі, 29 грудня, терористи завдали наймасованішого удару по території України. Загалом ворог випустив 36 БпЛА типу "Шахед" й десятки ракет, серед яких: Х-101/Х-555/Х-55, "Кинджал", Х-31П, Х-59. Зокрема росіяни запустили 14 зенітні керовані ракети С-300, якими поцілили по Харкову.

Протиповітряна оборона знищила 114 повітряних цілей.

Над Києвом протиповітряна оборона знищила більше ніж 30 цілей. В столиці внаслідок атаки спалахнула пожежа у багатоповерхівках та на складі. Завали на складі у Шевченківському районі продовжують розбирати.

Детальніше про масовану атаку та її наслідки - читайте у нашому матеріалі.