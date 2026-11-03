У Києві призупиняють рух трамваїв і тролейбусів через брак світла

У Києві зупинили електротранспорт

️Із вечора 3 листопада в Києві тимчасово призупиняється рух трамваїв і тролейбусів.

Причина - критична ситуація в енергосистемі країни через російські обстріли.

Рух трамваїв і тролейбусів відновлюватимуть після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Автобуси продублюють рух

На окремих напрямках КП ″Київпастранс″ організовує рух дублюючих автобусів.



Автобуси замість тролейбусів курсуватимуть за маршрутами:

№ 3ТР - Залізничний масив - Палац спорту;

№ 4ТР - просп. Свободи - ст. м. ″Площа Українських Героїв″;

№ 6ТР - Мінський масив - Майдан Незалежності;

№ 8ТР - вул. Смілянська - ст. м. ″Площа Українських Героїв″;

№ 11ТР - Національний музей архітектури та побуту України – Багринова гора;

№ 14ТР - Ботанічний сад - залізничний вокзал Центральний;

№ 17ТР - пл. Космонавтів - ст. м. ″Площа Українських Героїв″;

№ 23ТР - вул. Мрії - ст. м. ″Лук’янівська″;

№ 24ТР - вул. Північна - просп. Свободи;

№ 26ТР - просп. Свободи - ст. м. ″Нивки″;

№ 27ТР - ст. м. ″Почайна″ - залізнична станція ″Київ-Волинський″;

№ 28ТР - просп. Свободи - ст. м. ″Лук’янівська″;

№ 29ТР - Дарницька площа - залізнична платформа ″Куренівка″;

№ 30ТР - вул. Милославська - вул. Кадетський Гай;

№ 31ТР - вул. Милославська - ст. м. ″Лук’янівська″;

№ 32ТР - вул. Північна - вул. Сошенка;

№ 33ТР - Мінський масив - залізничний вокзал Південний;

№ 35ТР - просп. Свободи - вул. Кадетський Гай;

№ 36ТР - вул. Північна - вул. Чорнобильська;

№ 37ТР - вул. Милославська - ст. м. ″Лісова″;

№ 38ТР - ст. м. ″Видубичі″ - Музей історії України у Другій світовій війні;

№ 40ТР - вул. Кадетський Гай - Палац спорту;

№ 41ТР - вул. Тулузи - ст. м. ″Святошин″;

№ 42ТР - вул. Ольжича - ст. м. ″Либідська″;

№ 43ТР - Кібцентр - Дарницька площа;

№ 44ТР - вул. Північна - просп. Степана Бандери;

№ 45ТР - ст. м. ″Виставковий центр″ - ст. м. ″Васильківська″;

№ 47ТР - вул. Милославська - ст. м. ″Мінська″;

№ 50КР - вул. Милославська - Дарницька площа;

№ 50ТР - вул. Милославська - ст. м. ″Либідська″.

Автобуси замість трамваїв курсуватимуть за маршрутами:

№ 1Т - Михайлівська Борщагівка - ст. ″Старовокзальна″;

№ 3Т - ст. ″Жуля Верна″ - ст. ″Старовокзальна″;

№ 12Т - Пуща-Водиця - пл. Тараса Шевченка;

№ 14Т - Відрадний просп. - Контрактова площа;

№ 16Т - Контрактова площа - ст. м. ″Героїв Дніпра″;

№ 19Т - Контрактова площа - пл. Тараса Шевченка;

№ 22Т - просп. Воскресенський - ЗЗБК;

№ 27Т - вул. Милославська - ст. м. ″Позняки″;

№ 28Т - вул. Милославська - ст. м. ″Лісова″;

№ 29Т - ст. м. ″Бориспільська″ - ст. м. ″Лісова″.

У КМДА зазначили, що дублюючі автобуси не зможуть повністю компенсувати обсяги перевезень електротранспорту. Їхню кількість визначатимуть залежно від:

наявних автобусів і водіїв,

пасажиропотоків,

поточної ситуації в місті.



Розклад руху дублюючих автобусів найближчим часом опублікують на сайті КП ″Київпастранс ″ .

Метро працює

Метрополітен наразі працює у штатному режимі. Водночас його подальша робота залежатиме від ситуації в енергосистемі.