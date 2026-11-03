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У Києві призупиняють рух трамваїв і тролейбусів через брак світла

20:00 03.11.2026 Вт
3 хв
aimg Олена Бджола
Фото: у Києві зупинили електротранспорт 3 листопада (Getty Images)

Увечері 3 листопада електротранспорт у Києві зупинили через критичну нестачу світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Київської МДА у Telegram.

У Києві зупинили електротранспорт

️Із вечора 3 листопада в Києві тимчасово призупиняється рух трамваїв і тролейбусів.

Причина - критична ситуація в енергосистемі країни через російські обстріли.

Рух трамваїв і тролейбусів відновлюватимуть після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Автобуси продублюють рух

На окремих напрямках КП ″Київпастранс″ організовує рух дублюючих автобусів.

Автобуси замість тролейбусів курсуватимуть за маршрутами:

  • № 3ТР - Залізничний масив - Палац спорту;
  • № 4ТР - просп. Свободи - ст. м. ″Площа Українських Героїв″;
  • № 6ТР - Мінський масив - Майдан Незалежності;
  • № 8ТР - вул. Смілянська - ст. м. ″Площа Українських Героїв″;
  • № 11ТР - Національний музей архітектури та побуту України – Багринова гора;
  • № 14ТР - Ботанічний сад - залізничний вокзал Центральний;
  • № 17ТР - пл. Космонавтів - ст. м. ″Площа Українських Героїв″;
  • № 23ТР - вул. Мрії - ст. м. ″Лук’янівська″;
  • № 24ТР - вул. Північна - просп. Свободи;
  • № 26ТР - просп. Свободи - ст. м. ″Нивки″;
  • № 27ТР - ст. м. ″Почайна″ - залізнична станція ″Київ-Волинський″;
  • № 28ТР - просп. Свободи - ст. м. ″Лук’янівська″;
  • № 29ТР - Дарницька площа - залізнична платформа ″Куренівка″;
  • № 30ТР - вул. Милославська - вул. Кадетський Гай;
  • № 31ТР - вул. Милославська - ст. м. ″Лук’янівська″;
  • № 32ТР - вул. Північна - вул. Сошенка;
  • № 33ТР - Мінський масив - залізничний вокзал Південний;
  • № 35ТР - просп. Свободи - вул. Кадетський Гай;
  • № 36ТР - вул. Північна - вул. Чорнобильська;
  • № 37ТР - вул. Милославська - ст. м. ″Лісова″;
  • № 38ТР - ст. м. ″Видубичі″ - Музей історії України у Другій світовій війні;
  • № 40ТР - вул. Кадетський Гай - Палац спорту;
  • № 41ТР - вул. Тулузи - ст. м. ″Святошин″;
  • № 42ТР - вул. Ольжича - ст. м. ″Либідська″;
  • № 43ТР - Кібцентр - Дарницька площа;
  • № 44ТР - вул. Північна - просп. Степана Бандери;
  • № 45ТР - ст. м. ″Виставковий центр″ - ст. м. ″Васильківська″;
  • № 47ТР - вул. Милославська - ст. м. ″Мінська″;
  • № 50КР - вул. Милославська - Дарницька площа;
  • № 50ТР - вул. Милославська - ст. м. ″Либідська″.

Автобуси замість трамваїв курсуватимуть за маршрутами:

  • № 1Т - Михайлівська Борщагівка - ст. ″Старовокзальна″;
  • № 3Т - ст. ″Жуля Верна″ - ст. ″Старовокзальна″;
  • № 12Т - Пуща-Водиця - пл. Тараса Шевченка;
  • № 14Т - Відрадний просп. - Контрактова площа;
  • № 16Т - Контрактова площа - ст. м. ″Героїв Дніпра″;
  • № 19Т - Контрактова площа - пл. Тараса Шевченка;
  • № 22Т - просп. Воскресенський - ЗЗБК;
  • № 27Т - вул. Милославська - ст. м. ″Позняки″;
  • № 28Т - вул. Милославська - ст. м. ″Лісова″;
  • № 29Т - ст. м. ″Бориспільська″ - ст. м. ″Лісова″.

У КМДА зазначили, що дублюючі автобуси не зможуть повністю компенсувати обсяги перевезень електротранспорту. Їхню кількість визначатимуть залежно від:

  • наявних автобусів і водіїв,
  • пасажиропотоків,
  • поточної ситуації в місті.


Розклад руху дублюючих автобусів найближчим часом опублікують на сайті КП ″Київпастранс.

Метро працює

Метрополітен наразі працює у штатному режимі. Водночас його подальша робота залежатиме від ситуації в енергосистемі.

Раніше РБК-Україна писало, що у Києві 2 листопада через значні коливання напруги частково зупинився метрополітен.

Крім того, через це зупинився рух травмаїв у деяких районах столиці та не працює фунікулер.

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