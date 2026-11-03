У Києві призупиняють рух трамваїв і тролейбусів через брак світла

Увечері 3 листопада електротранспорт у Києві зупинили через критичну нестачу світла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Київської МДА у Telegram.
️Із вечора 3 листопада в Києві тимчасово призупиняється рух трамваїв і тролейбусів.
Причина - критична ситуація в енергосистемі країни через російські обстріли.
Рух трамваїв і тролейбусів відновлюватимуть після стабілізації ситуації в енергосистемі.
На окремих напрямках КП ″Київпастранс″ організовує рух дублюючих автобусів.
Автобуси замість тролейбусів курсуватимуть за маршрутами:
Автобуси замість трамваїв курсуватимуть за маршрутами:
У КМДА зазначили, що дублюючі автобуси не зможуть повністю компенсувати обсяги перевезень електротранспорту. Їхню кількість визначатимуть залежно від:
Розклад руху дублюючих автобусів найближчим часом опублікують на сайті КП ″Київпастранс″.
Метрополітен наразі працює у штатному режимі. Водночас його подальша робота залежатиме від ситуації в енергосистемі.
Раніше РБК-Україна писало, що у Києві 2 листопада через значні коливання напруги частково зупинився метрополітен.
Крім того, через це зупинився рух травмаїв у деяких районах столиці та не працює фунікулер.