В Киеве приостанавливают движение трамваев и троллейбусов из-за нехватки света

Вечером 3 ноября электротранспорт в Киеве остановили из-за критической нехватки света.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Киевской ГГА в Telegram.
️С вечера 3 ноября в Киеве временно приостанавливается движение трамваев и троллейбусов.
Причина - критическая ситуация в энергосистеме страны из-за российских обстрелов.
Движение трамваев и троллейбусов будет возобновлено после стабилизации ситуации в энергосистеме.
На отдельных направлениях КП "Киевпасстранс" организует движение дублирующих автобусов.
Автобусы вместо троллейбусов будут курсировать по маршрутам:
Автобусы вместо трамваев будут курсировать по маршрутам:
В КГГА отметили, что дублирующие автобусы не смогут полностью компенсировать объем перевозок электротранспорта. Их количество будет определяться в зависимости от:
Расписание движения дублирующих автобусов в ближайшее время опубликуют на сайте КП "Киевпасстранс".
Метрополитен сейчас работает в штатном режиме. В то же время его дальнейшая работа будет зависеть от ситуации в энергосистеме.
Ранее РБК-Украина писало, что в Киеве 2 ноября из-за значительных колебаний напряжения частично остановился метрополитен.
Кроме того, из-за этого остановилось движение травмаев в некоторых районах столицы и не работает фуникулер.