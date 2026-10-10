UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія

У Києві призупинили рух метро та частини електротранспору

13:17 10.10.2026 Сб
1 хв
aimg Тетяна Степанова
Фото: у Києві призупинили рух метро через зникнення напруги (Getty Images)

У київському метрополітені вдень 10 жовтня тимчасово призупинено рух поїздів і роботу ескалаторів через зникнення напруги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

"Через зникнення напруги від зовнішніх живлячих центрів у метрополітені тимчасово призупинено рух поїздів і роботу ескалаторів", - йдеться в повідомленні.

Також через відсутність напруги в енергосистемі тимчасово призупинений рух електротранспорту в Голосіївську районі, в частині Солом'янського, Шевченківського та Печерського районах Києва.

Про відновлення роботи повідомлять додатково.

Нагадаємо, у Києві через російську атаку 10 жовтня сталося аварійне відключення електроенергії на Південній Борщагівці.

У Бучанському районі Київщини через атаку на енергообʼєкти також фіксуються аварійні відключення світла.

Енергетики вже працюють над відновленням світла.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
КиївЕлектроенергіяВійна в УкраїніВідключеня світла