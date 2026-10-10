В Киеве приостановили движение метро и части электротранспорта

"Из-за исчезновения напряжения от внешних питающих центров в метрополитене временно приостановлено движение поездов и работа эскалаторов", - говорится в сообщении.

Также из-за отсутствия напряжения в энергосистеме временно приостановлено движение электротранспорта в Голосеевском районе, в части Соломенского, Шевченковского и Печерского районов Киева.

О возобновлении работы сообщат дополнительно.

Обновлено: 13:55

Поезда возобновили движение по всем линиям метрополитена Киева с увеличенными интервалами.

Время ожидания поездов на красной и зеленой линиях ориентировочно 12-15 мин.

Движение поездов на "синей" линии осуществляется по диспетчерскому регулированию. Время ожидания - более 15 мин.

Увеличение интервалов между поездами связано с перебоями электроснабжения внешних питающих центров.