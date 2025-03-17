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У Києві приспустили найбільший прапор України: причина

Київ, Понеділок 17 березня 2025 21:09
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У Києві приспустили найбільший прапор України: причина Фото: у Києві приспустили найбільший прапор України (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Києві найближчим часом очікується негода. У зв'язку з цим у столиці приспустили найбільший прапор України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

"У Києві через прогнозовану негоду тимчасово приспустили найбільший прапор країни", - йдеться в повідомленні.

За інформацією КО "Київзеленбуд", аби вберегти полотнище від пошкоджень, прапор залишиться приспущеним до покращення погодних умов.

У КМДА нагадали, що висота флагштока майже 90 метрів, вага - 32 тонни. Розмір полотнища прапора - 16 на 24 метри.

Погода в Україні

За прогнозом синоптиків, погодних сюрпризів від нового робочого тижня в Україні чекати не варто. Похолодання, яке зайшло 15 березня, продовжить тримати градус майже до кінця тижня.

У понеділок, 17 березня, в Україні буде холодно і дощитиме. Причому в частині областей до дощів додасться і сніг.

Сніг із дощами ймовірні в західних областях із переходом на Житомирську, Вінницьку, Черкаську, Київську, Чернігівську, Сумську, Полтавську області та Київ. На решті частини України пройдуть дощі, сухо не буде ніде.

У вівторок, 18 березня, похолодає ще більше. Зокрема, вночі на Волині та в Рівненській області буде максимально холодно, до -7 градусів. Це при тому, що будуть регіони, де вночі все ж збережеться плюсова температура, хоч і невелика.

Однак опадів - ні у вигляді снігу, ні у вигляді дощу - не буде. Найтепліше вночі буде на півдні та в Запорізькій області, до +2. Вдень теж буде холодно, але "мінусів" не буде. Найтепліше вдень буде знову в Херсонській області та в Криму, до +6.

Детальніше про погоду в Україні на цей тиждень - у матеріалі РБК-Україна.

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