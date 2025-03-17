В Киеве приспустили самый большой флаг Украины: причина

В Киеве в ближайшее время ожидается непогода. В связи с этим в столице приспустили самый большой флаг Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА .

В КГГА напомнили, что высота флагштока почти 90 метров, вес - 32 тонны. Размер полотнища флага - 16 на 24 метра.

По информации КО "Киевзеленстрой", чтобы уберечь полотнище от повреждений, флаг останется приспущенным до улучшения погодных условий.

Погода в Украине

По прогнозу синоптиков, погодных сюрпризов от новой рабочей недели в Украине ждать не стоит. Похолодание, которое зашло 15 марта, продолжит держать градус почти до конца недели.

В понедельник, 17 марта, в Украине будет холодно и дождливо. Причем в части областей к дождям добавится и снег.

Снег с дождями вероятны в западных областях с переходом на Житомирскую, Винницкую, Черкасскую, Киевскую, Черниговскую, Сумскую, Полтавскую области и Киев. На остальной части Украины пройдут дожди, сухо не будет нигде.

Во вторник, 18 марта, похолодает еще больше. В частности, ночью на Волыни и в Ровенской области будет максимально холодно, до -7 градусов. Это при том, что будут регионы, где ночью все же сохранится плюсовая температура, хоть и небольшая.

Однако осадков - ни в виде снега, ни в виде дождя - не будет. Теплее всего ночью будет на юге и в Запорожской области, до +2. Днем тоже будет холодно, но "минусов" не будет. Теплее всего днем будет снова в Херсонской области и в Крыму, до +6.

Подробнее о погоде в Украине на эту неделю - в материале РБК-Украина.

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