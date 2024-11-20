У Києві приспустили найбільший прапор України: що сталось

У середу, 20 листопада, у Києві приспустили найбільший прапор України.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу КМДА у Telegram.

Чому та як надовго приспустили найбільший прапор України

У Київській міській державній адміністрації розповіли, що головний прапор України було приспущено через несприятливі погодні умови.

"За прогнозами Українського гідрометцентру, в Києві очікуються шквали вітру 15-20 м/с", - уточнили у КМДА.

За інформацією КО "Київзеленбуд", прапор залишиться приспущеним до покращення погодних умов.

Допис КМДА (скриншот: t.me/KyivCityOfficial)

Яку погоду прогнозують у Києві та області

Згідно з прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, в середу, 20 листопада, у Києві та області - хмарно з проясненням. Без істотних опадів

Водночас синоптики попереджають громадян про небезпечні метеорологічні явища - південний вітер (7-12 м/с) із поривами до 15-20 м/с.

"І рівень небезпечності, жовтий", - уточнили в УкрГМЦ.

Температура по області:

вночі - від 4 градусів тепла до 1 градусу морозу

вдень - від 7 до 12 градусів вище нуля

У Києві вночі 0-2 градуси за Цельсієм, вдень - близько 10 градусів тепла.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

В цілому ж Укргідрометцентр ще раніше прогнозував різке погіршення погоди - складні погодні умови на території України очікують у період від середи, 20 листопада, до орієнтовно неділі, 24 листопада.

Тим часом синоптик УкрГМЦ Наталія Птуха у коментарі РБК-Україна розповіла, що в Києві буде сніг "у два заходи".