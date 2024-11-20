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У Києві приспустили найбільший прапор України: що сталось

Середа 20 листопада 2024 09:16
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У Києві приспустили найбільший прапор України: що сталось Найбільший прапор України в Києві приспустили (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

У середу, 20 листопада, у Києві приспустили найбільший прапор України.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу КМДА у Telegram.

Чому та як надовго приспустили найбільший прапор України

У Київській міській державній адміністрації розповіли, що головний прапор України було приспущено через несприятливі погодні умови.

"За прогнозами Українського гідрометцентру, в Києві очікуються шквали вітру 15-20 м/с", - уточнили у КМДА.

За інформацією КО "Київзеленбуд", прапор залишиться приспущеним до покращення погодних умов.

У Києві приспустили найбільший прапор України: що сталось

Допис КМДА (скриншот: t.me/KyivCityOfficial)

Яку погоду прогнозують у Києві та області

Згідно з прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, в середу, 20 листопада, у Києві та області - хмарно з проясненням. Без істотних опадів

Водночас синоптики попереджають громадян про небезпечні метеорологічні явища - південний вітер (7-12 м/с) із поривами до 15-20 м/с.

"І рівень небезпечності, жовтий", - уточнили в УкрГМЦ.

Температура по області:

  • вночі - від 4 градусів тепла до 1 градусу морозу
  • вдень - від 7 до 12 градусів вище нуля

У Києві вночі 0-2 градуси за Цельсієм, вдень - близько 10 градусів тепла.

У Києві приспустили найбільший прапор України: що сталось

Попередження про небезпечні метеорологічні явища (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

В цілому ж Укргідрометцентр ще раніше прогнозував різке погіршення погоди - складні погодні умови на території України очікують у період від середи, 20 листопада, до орієнтовно неділі, 24 листопада.

Тим часом синоптик УкрГМЦ Наталія Птуха у коментарі РБК-Україна розповіла, що в Києві буде сніг "у два заходи".

Що відомо про найбільший прапор України

Нагадаємо, найбільший державний прапор України встановили в Києві у серпні 2020 року (напередодні Дня державного прапора, що відзначається щорічно 23 серпня).

Його було розміщено на території Меморіального комплексу "Національний музей історії України у Другій світовій війні".

Споруда флагштока - заввишки майже 90 метрів і важить 32 тонни. Тим часом розмір полотнища прапора - 16 на 24 метри.

Інколи головний прапор України, встановлений на київських пагорбах, приспускають через погіршення погодних умов або ж для проведення регламентних робіт.

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