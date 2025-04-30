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У Києві приспускають найбільший прапор України: що сталось

Найбільший прапор України у столиці періодично можуть приспускати (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Найбільший прапор України в Києві тимчасово приспустять. Таке рішення схвалили через прогноз погоди на 1 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Як надовго приспустять найбільший прапор України

Згідно з інформацією КМДА, 1 травня в Києві тимчасово приспустять головний прапор України.

Уточнюється, що таке рішення схвалили:

  • через прогнозовану негоду - сильні пориви вітру;
  • щоб уникнути пошкоджень полотнища прапора;
  • до покращення погодних умов.

Публікація КМДА (скриншот: facebook.com/kyivcity.gov.ua)

Якої погоди чекати завтра у Києві та області

Згідно з прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, вдень 1 травня у Києві та в Київській області очікуються небезпечні метеорологічні явища - сильні пориви вітру.

"І рівень небезпечності, жовтий", - уточнили експерти.

В цілому погода в регіоні буде з мінливою хмарністю. Вночі - без опадів. Вдень - місцями невеликий короткочасний дощ.

Вітер:

  • вночі - змінних напрямків, 3-8 м/с;
  • вдень - північно-західний, 7-12 м/с (пориви - 15-20 м/с).

Температура повітря:

  • в області - вночі 5-10 градусів тепла, вдень 15-20 градусів за Цельсієм;
  • у Києві - вночі 8-10 градусів тепла, вдень - від 16 до 18 градусів вище нуля.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Повідомляється також, що вночі на території Київської області ймовірні заморозки на поверхні ґрунту (0-5°C).

"I рівень небезпечності, жовтий", - підсумували в УкрГМЦ.

Попередження щодо заморозків на поверхні ґрунту (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Нагадаємо, найбільший державний прапор України встановили в Києві у серпні 2020 року (напередодні Дня державного прапора, що відзначається щорічно 23 серпня).

Його було розміщено на території Меморіального комплексу "Національний музей історії України у Другій світовій війні".

Споруда флагштока - заввишки майже 90 метрів і важить 32 тонни. Тим часом розмір полотнища прапора - 16 на 24 метри.

Інколи головний прапор України, встановлений на київських пагорбах, приспускають через погіршення погодних умов або ж для проведення регламентних робіт.

Попри це у грудні минулого року стало відомо, що найбільший прапор України в Києві було пошкоджено внаслідок негоди.

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