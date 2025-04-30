У Києві приспускають найбільший прапор України: що сталось

Найбільший прапор України в Києві тимчасово приспустять. Таке рішення схвалили через прогноз погоди на 1 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Повідомляється також, що вночі на території Київської області ймовірні заморозки на поверхні ґрунту (0-5°C).

В цілому погода в регіоні буде з мінливою хмарністю. Вночі - без опадів. Вдень - місцями невеликий короткочасний дощ.

Згідно з прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, вдень 1 травня у Києві та в Київській області очікуються небезпечні метеорологічні явища - сильні пориви вітру.

Уточнюється, що таке рішення схвалили:

Згідно з інформацією КМДА, 1 травня в Києві тимчасово приспустять головний прапор України.

Нагадаємо, найбільший державний прапор України встановили в Києві у серпні 2020 року (напередодні Дня державного прапора, що відзначається щорічно 23 серпня).

Його було розміщено на території Меморіального комплексу "Національний музей історії України у Другій світовій війні".

Споруда флагштока - заввишки майже 90 метрів і важить 32 тонни. Тим часом розмір полотнища прапора - 16 на 24 метри.

Інколи головний прапор України, встановлений на київських пагорбах, приспускають через погіршення погодних умов або ж для проведення регламентних робіт.

Попри це у грудні минулого року стало відомо, що найбільший прапор України в Києві було пошкоджено внаслідок негоди.

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