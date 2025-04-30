У Києві приспускають найбільший прапор України: що сталось
Найбільший прапор України в Києві тимчасово приспустять. Таке рішення схвалили через прогноз погоди на 1 травня.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Як надовго приспустять найбільший прапор України
Згідно з інформацією КМДА, 1 травня в Києві тимчасово приспустять головний прапор України.
Уточнюється, що таке рішення схвалили:
- через прогнозовану негоду - сильні пориви вітру;
- щоб уникнути пошкоджень полотнища прапора;
- до покращення погодних умов.
Публікація КМДА (скриншот: facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Якої погоди чекати завтра у Києві та області
Згідно з прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, вдень 1 травня у Києві та в Київській області очікуються небезпечні метеорологічні явища - сильні пориви вітру.
"І рівень небезпечності, жовтий", - уточнили експерти.
В цілому погода в регіоні буде з мінливою хмарністю. Вночі - без опадів. Вдень - місцями невеликий короткочасний дощ.
Вітер:
- вночі - змінних напрямків, 3-8 м/с;
- вдень - північно-західний, 7-12 м/с (пориви - 15-20 м/с).
Температура повітря:
- в області - вночі 5-10 градусів тепла, вдень 15-20 градусів за Цельсієм;
- у Києві - вночі 8-10 градусів тепла, вдень - від 16 до 18 градусів вище нуля.
Попередження про небезпечні метеорологічні явища (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Повідомляється також, що вночі на території Київської області ймовірні заморозки на поверхні ґрунту (0-5°C).
"I рівень небезпечності, жовтий", - підсумували в УкрГМЦ.
Попередження щодо заморозків на поверхні ґрунту (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Нагадаємо, найбільший державний прапор України встановили в Києві у серпні 2020 року (напередодні Дня державного прапора, що відзначається щорічно 23 серпня).
Його було розміщено на території Меморіального комплексу "Національний музей історії України у Другій світовій війні".
Споруда флагштока - заввишки майже 90 метрів і важить 32 тонни. Тим часом розмір полотнища прапора - 16 на 24 метри.
Інколи головний прапор України, встановлений на київських пагорбах, приспускають через погіршення погодних умов або ж для проведення регламентних робіт.
Попри це у грудні минулого року стало відомо, що найбільший прапор України в Києві було пошкоджено внаслідок негоди.
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