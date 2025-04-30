В Киеве приспускают самый большой флаг Украины: что случилось
Самый большой флаг Украины в Киеве временно приспустят. Такое решение приняли из-за прогноза погоды на 1 мая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Как надолго приспустят самый большой флаг Украины
Согласно информации КГГА, 1 мая в Киеве временно приспустят главный флаг Украины.
Уточняется, что такое решение приняли:
- из-за прогнозируемой непогоды - сильных порывов ветра;
- во избежание повреждений полотнища флага;
- до улучшения погодных условий.
Публикация КГГА (скриншот: facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Какой погоды ждать завтра в Киеве и области
Согласно прогнозу Украинского гидрометеорологического центра, днем 1 мая в Киеве и в Киевской области ожидаются опасные метеорологические явления - сильные порывы ветра.
"І уровень опасности, желтый", - уточнили эксперты.
В целом погода в регионе будет с переменной облачностью. Ночью - без осадков. Днем - местами небольшой кратковременный дождь.
Ветер:
- ночью - переменных направлений, 3-8 м/с;
- днем - северо-западный, 7-12 м/с (порывы - 15-20 м/с).
Температура воздуха:
- в области - ночью 5-10 градусов тепла, днем 15-20 градусов по Цельсию;
- в Киеве - ночью 8-10 градусов тепла, днем - от 16 до 18 градусов выше нуля.
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Сообщается также, что ночью на территории Киевской области вероятны заморозки на поверхности почвы (0-5°C).
"I уровень опасности, желтый", - подытожили в УкрГМЦ.
Предупреждение о заморозках на поверхности почвы (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Напомним, самый большой государственный флаг Украины установили в Киеве в августе 2020 года (накануне Дня государственного флага, который отмечается ежегодно 23 августа).
Он был размещен на территории Мемориального комплекса "Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне".
Сооружение флагштока - высотой почти 90 метров и весит 32 тонны. Между тем размер полотнища флага - 16 на 24 метра.
Иногда главный флаг Украины, установленный на киевских холмах, приспускают из-за ухудшения погодных условий или же для проведения регламентных работ.
Несмотря на это в декабре прошлого года стало известно, что самый большой флаг Украины в Киеве был поврежден в результате непогоды.
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