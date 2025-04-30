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В Киеве приспускают самый большой флаг Украины: что случилось

Среда 30 апреля 2025 17:18
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В Киеве приспускают самый большой флаг Украины: что случилось Самый большой флаг Украины в столице периодически могут приспускать (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Самый большой флаг Украины в Киеве временно приспустят. Такое решение приняли из-за прогноза погоды на 1 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как надолго приспустят самый большой флаг Украины

Согласно информации КГГА, 1 мая в Киеве временно приспустят главный флаг Украины.

Уточняется, что такое решение приняли:

  • из-за прогнозируемой непогоды - сильных порывов ветра;
  • во избежание повреждений полотнища флага;
  • до улучшения погодных условий.

В Киеве приспускают самый большой флаг Украины: что случилосьПубликация КГГА (скриншот: facebook.com/kyivcity.gov.ua)

Какой погоды ждать завтра в Киеве и области

Согласно прогнозу Украинского гидрометеорологического центра, днем 1 мая в Киеве и в Киевской области ожидаются опасные метеорологические явления - сильные порывы ветра.

"І уровень опасности, желтый", - уточнили эксперты.

В целом погода в регионе будет с переменной облачностью. Ночью - без осадков. Днем - местами небольшой кратковременный дождь.

Ветер:

  • ночью - переменных направлений, 3-8 м/с;
  • днем - северо-западный, 7-12 м/с (порывы - 15-20 м/с).

Температура воздуха:

  • в области - ночью 5-10 градусов тепла, днем 15-20 градусов по Цельсию;
  • в Киеве - ночью 8-10 градусов тепла, днем - от 16 до 18 градусов выше нуля.

В Киеве приспускают самый большой флаг Украины: что случилосьПредупреждение об опасных метеорологических явлениях (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Сообщается также, что ночью на территории Киевской области вероятны заморозки на поверхности почвы (0-5°C).

"I уровень опасности, желтый", - подытожили в УкрГМЦ.

В Киеве приспускают самый большой флаг Украины: что случилосьПредупреждение о заморозках на поверхности почвы (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Напомним, самый большой государственный флаг Украины установили в Киеве в августе 2020 года (накануне Дня государственного флага, который отмечается ежегодно 23 августа).

Он был размещен на территории Мемориального комплекса "Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне".

Сооружение флагштока - высотой почти 90 метров и весит 32 тонны. Между тем размер полотнища флага - 16 на 24 метра.

Иногда главный флаг Украины, установленный на киевских холмах, приспускают из-за ухудшения погодных условий или же для проведения регламентных работ.

Несмотря на это в декабре прошлого года стало известно, что самый большой флаг Украины в Киеве был поврежден в результате непогоды.

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