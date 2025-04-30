В Киеве приспускают самый большой флаг Украины: что случилось

Самый большой флаг Украины в Киеве временно приспустят. Такое решение приняли из-за прогноза погоды на 1 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Предупреждение о заморозках на поверхности почвы (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Сообщается также, что ночью на территории Киевской области вероятны заморозки на поверхности почвы (0-5°C).

В целом погода в регионе будет с переменной облачностью. Ночью - без осадков. Днем - местами небольшой кратковременный дождь.

Согласно прогнозу Украинского гидрометеорологического центра, днем 1 мая в Киеве и в Киевской области ожидаются опасные метеорологические явления - сильные порывы ветра.

Уточняется, что такое решение приняли:

Напомним, самый большой государственный флаг Украины установили в Киеве в августе 2020 года (накануне Дня государственного флага, который отмечается ежегодно 23 августа).

Он был размещен на территории Мемориального комплекса "Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне".

Сооружение флагштока - высотой почти 90 метров и весит 32 тонны. Между тем размер полотнища флага - 16 на 24 метра.

Иногда главный флаг Украины, установленный на киевских холмах, приспускают из-за ухудшения погодных условий или же для проведения регламентных работ.

Несмотря на это в декабре прошлого года стало известно, что самый большой флаг Украины в Киеве был поврежден в результате непогоды.

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