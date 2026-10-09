У Києві прискорять встановлення додаткових джерел електроенергії, - Шмигаль

Захист енергосистеми Києва

Шмигаль зазначив, що енергомережа столиці перебуває під щоденними атаками ворога.

"У частині міста діють аварійні екстрені відключення. Доручив прискорити роботи зі встановлення та підключення установок розподіленої генерації", - каже він.

Передача електроенергії

Чиновник зауважив, що ворог цілить в енергетичне обладнання та високовольтні мережі.

"Через це наразі передача електроенергії між регіонами значно ускладнена. Електроенергія є, а передати її технічно неможливо. Тому Укренерго вимушено застосовує графіки відключень, а при повторних атаках - екстрені обмеження споживання", - повідомив він.

Енергетики, за його словами, роблять все можливе, щоб стабілізувати ситуацію, щойно це дозволяють безпекові умови.

Резервне живлення

Пріоритетним питанням такоє є забезпечення резервного живлення об’єктів критичної інфраструктури, зокрема зв'язку та водопостачання.

"Пріоритет також - нарощення внутрішньої генерації", - уточнив міністр.

Шмигаль дав доручення:

проаналізувати наявні запаси резервного обладнання,

визначити додаткові потреби енергетичних компаній.

Понад тисячу тонн енергетичного обладнання вже надано з енергетичних хабів підприємствам цьогоріч, нагадав він.

"Через Фонд підтримки енергетики закуплено та доставлено устаткування на понад 63 мільйона євро. Це допомогає нашим енергетикам. Очікуємо поставки за раніше підписаними контрактами на понад 17 мільйонів євро", - каже Шмигаль.

Завдання для енергетичних компаній

Також керівники енергетичних компаній звітували щодо:

виконання аварійно-відновлювальних робіт,

заходів з посилення захисту енергетичної інфраструктури та мереж.

"Завдання всіх дотичних - максимально швидко відновити пошкоджене обладнання та забезпечити готовність енергосистеми до нових атак", - зауважив Шмигаль.