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В Киеве ускорят установку дополнительных источников электроэнергии, - Шмыгаль

23:05 09.10.2026 Пт
2 мин
aimg Елена Бджола
Фото: министр энергетики Украины Денис Шмыгаль (Getty Images)

Энергетический штаб провел очередное заседание и определил приоритеты по защите от российских ударов по инфраструктуре. В частности, есть решения по Киеву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра энергетики Украины Дениса Шмыгаля в Telegram.

Защита энергосистемы Киева

Шмыгаль отметил, что энергосеть столицы находится под ежедневными атаками врага.

"В части города действуют аварийные экстренные отключения. Поручил ускорить работы по установке и подключению установок распределенной генерации", - говорит он.

Передача электроэнергии

Чиновник отметил, что враг целит в энергетическое оборудование и высоковольтные сети.

"По этой причине передача электроэнергии между регионами значительно усложнена. Электроэнергия есть, а передать ее технически невозможно. Поэтому Укрэнерго вынужденно применяет графики отключений, а при повторных атаках - экстренные ограничения потребления", - сообщил он.

Энергетики, по его словам, делают все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию, как только это позволяют условия безопасности.

Резервное питание

Приоритетным вопросом является обеспечение резервного питания объектов критической инфраструктуры, в частности связи и водоснабжения.

"Приоритет также - наращивание внутренней генерации", - уточнил министр.

Шмыгаль дал поручение:

  • проанализировать имеющиеся запасы резервного оборудования,
  • определить дополнительные потребности энергетических компаний.

Более тысячи тонн энергетического оборудования уже предоставлено с энергетических хабов предприятиям в этом году, напомнил он.

"Через Фонд поддержки энергетики закуплено и доставлено оборудование более чем на 63 миллиона евро. Это помогает нашим энергетикам. Ожидаем поставки по ранее подписанным контрактам более чем на 17 миллионов евро", - говорит Шмигаль.

Задачи для энергетических компаний

Также руководители энергетических компаний отчитались по:

  • выполнению аварийно-восстановительных работ,
  • мерам по усилению защиты энергетической инфраструктуры и сетей.

"Задача всех причастных - максимально быстро восстановить поврежденное оборудование и обеспечить готовность энергосистемы к новым атакам", - отметил Шмыгаль.

Ранее РБК-Украина писало, что "Укрэнерго" должно усилить защиту подстанций, упростить строительство укрытий и сформировать резервы оборудования для подготовки к зиме, заявил Шмыгаль.

Кроме того, Украина получила два документа о подготовке России к атакам на энергетику зимой.

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