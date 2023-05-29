У Києві затримали двох чоловіків, які знімали роботу ППО

Столичні правоохоронці викрили двох чоловіків, які знімали роботу протиповітряної оборони в Києві під час ракетної атаки РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook поліції Києва.

Повідомляється, що 29 травня на спецлінію 102 надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що двоє невідомих чоловіків знімали роботу ППО. На місце події негайно було направлено патрульних поліцейських та співробітників карного розшуку.

Протягом години 23-річного молодика правоохоронці виявили на одній із вулиць Святошинського району Києва. Для пошуку іншого у столиці була введена спеціальна поліцейська операція. Вже за пів години 26-річного керманича "БМВ" правоохоронці зупинили на вулиці Ушакова.

Місцевих мешканців доставили до Святошинського управління поліції для надання пояснень, після чого передали співробітникам Служби безпеки України для подальших процесуальних дій.

"Поліція Києва вкотре нагадує про заборону фото та відеофіксації роботи ППО! Зберігайте інформаційну тишу, адже мовчання - надійний тил наших захисників!", - наголосили правоохоронці.

Ракетнаа атака РФ на Київ вдень 29 травня

Сьогодні вдень у Києві та частині регіонів України було оголошено повітряну тривогу. Повідомляли про роботу ППО у небі над столицею. Ця атака стала 16-ою за рахунком з початку травня.

Уламки збитих цілей було знайдено у кількох районах Києва. А в області через атаку спалахнув житловий будинок. Детальніше про сьогоднішню ракетну атаку РФ - читайте у матеріалі РБК-Україна.