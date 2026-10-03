У Києві працюють російські ретранслятори "Шахедів", - "Флеш"

"За весь час війни я жодного разу не помилився у технічних висновках та прогнозах щодо нашого ворога.Зараз я наполягаю, що в Києві вмикаються радіоретранслятори Mesh противника", - наголосив "Флеш".

За його словами, вони можуть створювати короткостроковий канал зв'язку з "Шахедами". Це, як припускає радник, дозволяє росіянам коригувати політ безпілотників безпосередньо під час атаки.

Бескрестнов вважає, що таких пристроїв у столиці може бути небагато - від одного до трьох. Водночас, за його словами, виявити їх досить складно.

"Такі ретранслятори важко знайти, але шукати треба", - написав він.

"Флеш" підкреслив, що поки такі пристрої працюють, повністю закрити Київ засобами радіоелектронної боротьби буде складно. Як один із прикладів він навів удар по будівлі СБУ.

"У момент удару в небі не було інших "Шахедів"-ретрансляторів. Я також провів аналіз інших ударів по мостах Києва та можливості організації далеких каналів Mesh на РФ у ці моменти", - додав він.

Бескрестнов також звернув увагу на фотографії в російському інформаційному просторі українських засобів ППО, які розміщують на столичних мостах. Він зазначив, що приховати їх від противника фактично неможливо, оскільки через такі об'єкти щодня проходять десятки тисяч людей.

На думку "Флеша", наявність онлайн-керування "Шахедами" створює загрозу не лише для мостів, а й для засобів протиповітряної оборони.

Він також пояснив, що для точного ураження конкретної опори або вант мосту потрібен стабільний канал керування безпілотником безпосередньо до моменту удару.

Бескрестнов додав, що українська сторона ретельно досліджує уламки збитих безпілотників. За його словами, інших "таємних" засобів зв'язку, які могли б пояснити роботу дронів, наразі не виявили.