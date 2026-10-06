У Києві працюють понад 12 турелей Sky Sentinel: що відомо про ППО для критичних обʼєктів

Що відомо про розгортання турелей

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат підтвердив, що турелі в столиці є саме Sky Sentinel. За його словами, системи вже показали результати в бою, зокрема є підтверджені випадки знищення реактивних БпЛА. Раніше того ж дня на телемарафоні речник розповів про збиття "Гераней-5" турелями.

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Про початок встановлення турелей у Києві 4 жовтня заявив президент Володимир Зеленський. Він повідомив, що в столиці вже встановили понад 12 автоматичних турелей, а ще вісім мають розгорнути на Київщині.

Через UNITED24 зібрали близько 3,3 мільйонів доларів на 22 системи Sky Sentinel. У серпні п'ять із них передали 636-му окремому зенітному кулеметному батальйону на Сумщині. У виданні зазначають, що турель задумана як відносно недорогий останній рубіж ППО навколо критичної інфраструктури, мостів, військових позицій та інших важливих об'єктів.

Фото: турель Sky Sentinel (United24.media)

Реактивні дрони є складнішою ціллю для збивання. Оскільки "Герань-5" летить помітно швидше за гвинтові "Шахеди", а можливість її ураження залежить від висоти та дальності. На великій висоті такий дрон може лишатися поза досяжністю вогню важкого кулемета. Коли ж він знижується до цілі або летить низько, то потрапляє в зону ураження. Тоді вирішальним стає те, чи встигне система відстежити ціль і розрахувати параметри пострілу.

Як створена та як працює турель

За даними UNITED24 Media, Sky Sentinel розробили українські інженери (назва компанії не розголошується). Усе програмне забезпечення написали в Україні. Механіку проєктували та випробовували теж в Україні, на полігонах і в реальних бойових умовах. Оптику та далекоміри використовують іноземного виробництва, оскільки українських аналогів немає. У травні 2025 року один із прототипів на фронті збив чотири "Шахеди".

Турель працює автономно: її розгортають на бойовій позиції та підключають до даних радара, а далі система виявляє ціль, захоплює її, супроводжує траєкторію, розраховує постріл і відкриває вогонь. За словами розробників, вона має відрізняти птаха від "Шахеда", а також враховувати швидкість цілі та опір вітру. Оптика відстежує дрон, а програма визначає упередження. Турель не наздоганяє ціль, а стріляє в точку, де вона має опинитися.

Основні характеристики турелі такі:

система поєднує важкий кулемет з автоматизованим модулем керування вогнем і має сектор обстрілу 360 градусів;

використовує звичайні кулеметні набої, а не керовані боєприпаси;

здатна вражати цілі зі швидкістю 200, 400 і до 800 км/год: "Шахеди", розвідувальні дрони, боєприпаси-"камікадзе", а в межах ефективної дальності й крилаті ракети;

під час польових випробувань вражала цілі, у п'ять разів менші за "Шахед";

максимальну дальність ураження засекречено;

вартість однієї установки - близько 150 тисяч доларів, а для захисту міста потрібно від 10 до 30 турелей.

Серед інженерних викликів розробники називали механічний люфт. Зсув усього на 1 міліметр може дати похибку в кілька десятків метрів на дальності. Турель обертається на 360 градусів, піднімає й опускає кулемет, має компенсувати віддачу та перевозиться на причепі.