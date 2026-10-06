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У Києві працюють понад 12 турелей Sky Sentinel: що відомо про ППО для критичних обʼєктів

10:32 06.10.2026 Вт
4 хв
aimg Лев Шевченко
Фото: турель Sky Sentinel (United24.media)

Понад 12 автоматичних турелей 50-го калібру, встановлених у Києві, є українськими системами Sky Sentinel, підтвердив речник Повітряних сил Юрій Ігнат. За його словами, вони вже несуть бойове чергування, а випадки збиття реактивних дронів підтверджені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на UNITED24 Media.

Що відомо про розгортання турелей

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат підтвердив, що турелі в столиці є саме Sky Sentinel. За його словами, системи вже показали результати в бою, зокрема є підтверджені випадки знищення реактивних БпЛА. Раніше того ж дня на телемарафоні речник розповів про збиття "Гераней-5" турелями.

Читайте також: Роботизовані турелі вже збивають реактивні дрони РФ, - Ігнат

Про початок встановлення турелей у Києві 4 жовтня заявив президент Володимир Зеленський. Він повідомив, що в столиці вже встановили понад 12 автоматичних турелей, а ще вісім мають розгорнути на Київщині.

Через UNITED24 зібрали близько 3,3 мільйонів доларів на 22 системи Sky Sentinel. У серпні п'ять із них передали 636-му окремому зенітному кулеметному батальйону на Сумщині. У виданні зазначають, що турель задумана як відносно недорогий останній рубіж ППО навколо критичної інфраструктури, мостів, військових позицій та інших важливих об'єктів.

Фото: турель Sky Sentinel (United24.media)

Реактивні дрони є складнішою ціллю для збивання. Оскільки "Герань-5" летить помітно швидше за гвинтові "Шахеди", а можливість її ураження залежить від висоти та дальності. На великій висоті такий дрон може лишатися поза досяжністю вогню важкого кулемета. Коли ж він знижується до цілі або летить низько, то потрапляє в зону ураження. Тоді вирішальним стає те, чи встигне система відстежити ціль і розрахувати параметри пострілу.

Як створена та як працює турель

За даними UNITED24 Media, Sky Sentinel розробили українські інженери (назва компанії не розголошується). Усе програмне забезпечення написали в Україні. Механіку проєктували та випробовували теж в Україні, на полігонах і в реальних бойових умовах. Оптику та далекоміри використовують іноземного виробництва, оскільки українських аналогів немає. У травні 2025 року один із прототипів на фронті збив чотири "Шахеди".

Турель працює автономно: її розгортають на бойовій позиції та підключають до даних радара, а далі система виявляє ціль, захоплює її, супроводжує траєкторію, розраховує постріл і відкриває вогонь. За словами розробників, вона має відрізняти птаха від "Шахеда", а також враховувати швидкість цілі та опір вітру. Оптика відстежує дрон, а програма визначає упередження. Турель не наздоганяє ціль, а стріляє в точку, де вона має опинитися.

Основні характеристики турелі такі:

  • система поєднує важкий кулемет з автоматизованим модулем керування вогнем і має сектор обстрілу 360 градусів;
  • використовує звичайні кулеметні набої, а не керовані боєприпаси;
  • здатна вражати цілі зі швидкістю 200, 400 і до 800 км/год: "Шахеди", розвідувальні дрони, боєприпаси-"камікадзе", а в межах ефективної дальності й крилаті ракети;
  • під час польових випробувань вражала цілі, у п'ять разів менші за "Шахед";
  • максимальну дальність ураження засекречено;
  • вартість однієї установки - близько 150 тисяч доларів, а для захисту міста потрібно від 10 до 30 турелей.

Серед інженерних викликів розробники називали механічний люфт. Зсув усього на 1 міліметр може дати похибку в кілька десятків метрів на дальності. Турель обертається на 360 градусів, піднімає й опускає кулемет, має компенсувати віддачу та перевозиться на причепі.

Про те, що в Києві почали встановлювати турелі, президент Володимир Зеленський заявив 4 жовтня під час брифінгу з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом: за його словами, у столиці вже поставили понад 12 установок, а захист має бути комбінованим, з дронами-перехоплювачами, яких поки що мало.

Наступного дня радник з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов повідомив, що у Києві встановили 12 автоматичних турелей - української розробки з кулеметами під керуванням ШІ. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат також розповів, що роботизовані турелі вже збивають російські реактивні дрони, але радіус їхньої роботи невеликий, бо основним засобом ураження є кулемет.

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