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Нічний удар по Києву: зафіксовано падіння уламків, двоє поранених

Фото: Нічний удар по Києву, зафіксовано падіння уламків, двоє поранених (facebook.com)
Автор: Владислав Прийменко

У Києві повідомляють про роботу системи ППО. Уламки впали у двох районах столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал КМВА.

"У столиці оголошено повітряну тривогу, пов'язану з ракетною небезпекою.
Попередньо, внаслідок роботи ППО зі збиття ворожих цілей сталося падіння уламків у Дарницькому та Голосіївському районах. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється. Перебувайте у укриттях до відбою", – повідомив начальник КДВА Сергій Попко.

Мер Києва Віталій Кличко пише, що зафіксовано виклики медиків.

"Екстрені служби йдуть за викликом у Голосіївському районі, де, за повідомленням людей, уламок ракети пошкодив дах житлового будинку. Також є кілька викликів медиків у Дарницький та Шевченківський район. Швидкі прямують на місця", - повідомив мер столиці.

Підрозділи ДСНС працюють на місцях викликів.

Падіння уламків ракети

У Дарницькому районі в житловому будинку вибиті шибки, попередньо уламками скла травмувалася дитина і двоє дорослих, - повідомили в КМВА.

"Внаслідок атаки ворога уламок ракети пошкодив недобудований будинок. Пожежу там оперативно загасили. Ще один уламок впав на газон. Без пожежі", - написав Кличко.

Також мер повідомив про двох постраждалих - чоловіка та жінку.

"Медики надали допомогу на місці. Виклики до Шевченківського району не підтвердилися", - повідомив мер.

У Голосіївському районі, ймовірно, внаслідок падіння уламків ракети задимлення на даху житлового будинку, - повідомляє КМВА.

"Інформація про задимленість на даху житлового будинку не підтвердилася", - Кличко.

Вибухи у Києві

Вночі 11 грудня у Києві пролунали вибухи, після - оголосили повітряну тривогу. Мешканці столиці почули щонайменше 10 вибухів.

Першу масовану атаку на столицю зафіксовано 25 листопада. Російські війська випустили Україною понад 70 "Шахедів". Тривога тривала близько 6 години.

Під час атаки постраждали 5 людей, серед них дитина.

Уламки знайшли у кількох районах міста, зокрема, у Солом'янському, Голосіївському, Печерському та Дніпровському.

 

 

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Київ