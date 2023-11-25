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Нічна атака на Київ. В КМВА показали наслідки ударів

Субота 25 листопада 2023 09:53
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Нічна атака на Київ. В КМВА показали наслідки ударів Фото: Нічна атака на Київ. В КМВА показали наслідки ударів (t.me/VA_Kyiv)
Автор: Сергій Пишкін

Цієї ночі, 25 листопада, російські терористи вдались до наймасованішої атаки дронів на Київ. Внаслідок падіння уламків є руйнування та постраждалі в низці районів столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Київської міської військової адміністрації.

Фото: Нічна атака на Київ. В КМВА показали наслідки ударів (t.me/VA_Kyiv)

Відзначимо, як розповідав міський голова Києва Віталій Кличко, внаслідок атаки дронів є руйнування у:

  • Солом'янському районі - внаслідок падіння уламків сталося загоряння в приміщенні дитсадка, в сусідніх будинках пошкоджені вікна. Також є руйнування на другому поверсі пʼятиповерхівки, де заблокованими опинилися дві жінки;
  • Печерському та Подільському районах - зафіксовано падіння уламків на відкритій місцевості;
  • Дніпровському районі - уламок БпЛА впав на сходову клітину верхнього поверху багатоповерхового житлового будинку;
  • Голосіївському районі - уламок БПЛА впав на чотириповерховий житловий будинок.

"Загалом, у результаті російської атаки на столицю постраждали 5 людей, серед них 11-річна дитина. Усі вони отримали медичну допомогу на місцях або в травмпункті, без подальшої госпіталізації", - розповів Кличко.

Фото: Нічна атака на Київ. В КМВА показали наслідки ударів (t.me/VA_Kyiv)

Нічна атака на Київ

У ніч на 25 листопада ворог вдався до масштабної атаки дронами на Київ. Ближче до ранку в столиці почали лунати вибухи. Місцева влада попередила про роботу ППО й закликала цивільних не ігнорувати повітряну тривогу.

За словами командувача Повітряних Сил Збройних Сил України Миколи Олещука, цієї ночі було знищено 71 БпЛА. Ворог застосував 75 безпілотників, що стало рекордною кількістю з початку повномасштабного вторгнення. Основним напрямком удару був Київ.

Усі подробиці атаки можна прочитати за посиланням.

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