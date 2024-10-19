У Києві працювала ППО

У Києві під час повітряної тривоги через російську атаку ударними дронами працювали засоби протиповітряної оборони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА і Повітряні Сили ЗСУ.
У Києві, а також у низці областей України, в ніч проти 19 жовтня було оголошено повітряну тривогу. Причина - атака росіян за допомогою кількох груп ударних безпілотників.
У столиці було чутно серію вибухів. У КМВА повідомили про роботу ППО.
Повітряну тривогу було оголошено у Київській, Полтавській, Чернігівській та Сумській областях.
Повітряну тривогу у Києві було оголошено о 2:41.
В результаті ракетної атаки на Одесу 18 жовтня, за попередніми даними, пошкоджено триповерхівку та понад 10 приватних будинків.
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