ua en ru
Сб, 19 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу

Субота 19 жовтня 2024 02:48
UA EN RU
У Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу Фото: люди в метро під час тривоги (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 19 жовтня у Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу. Її причиною стали дрони, які РФ вкотре запустила по Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторинговий канал "Карта повітряних тривог" і Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"Повітряна тривога в місті Київ", - йдеться у повідомленні о 02:41.

Перед цим, о 02:34, військові оновили рух ворожих БпЛА, які перебувають у повітряному просторі України. Зокрема:

  • БпЛА у Сумській області заходять до Полтавської південно-західним курсом;
  • БпЛА на півночі Полтавської області прямують на захід;
  • БпЛА на сході Черкаської області у західному напрямку;
  • групи БпЛА на сході Київської області у західному напрямку ( орієнтовний вектор руху Васильків).

Оновлено о 02:51

"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", - повідомили у Київській обласній військовій адміністрації (КОВА).

Де оголосили тривогу

Станом на 02:48 сигнал повітряної тривоги продовжується безпосередньо у Києві, а також у Київській, Полтавській, Чернігівській та Сумській областях. Водночас, згідно карти тривог, "почервоніння" вже багато місяців триває у Луганській області та в окупованому Криму.

У Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна в Україні
NEWS
Зеленський зробив заяву щодо зниження мобілізаційного віку
Зеленський зробив заяву щодо зниження мобілізаційного віку
DAILY
Відмова від транзиту: Україна запропонувала нову схему постачання газу до Європи
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Відмова від транзиту: Україна запропонувала нову схему постачання газу до Європи