В Киеве работала ПВО

В Киеве во время воздушной тревоги из-за российской атаки ударными дронами работали средства противовоздушной обороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГВА и Воздушные Силы ВСУ.
В Киеве, а также в ряде областей Украины, в ночь на 19 октября была объявлена воздушная тревога. Причина – атака россиян с помощью нескольких групп ударных беспилотников.
В столице была слышна серия взрывов. В КГВА сообщили о работе ПВО.
Воздушная тревога была объявлена в Киевской, Полтавской, Черниговской и Сумской областях.
Воздушная тревога в Киеве была объявлена в 2:41.
В результате ракетной атаки на Одессу 18 октября, по предварительным данным, повреждена трехэтажка и более 10 частных домов.
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