ua en ru
Пт, 14 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Енергоатом Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

У Києві працює ППО: ворог атакує столицю дронами

П'ятниця 14 листопада 2025 00:07
UA EN RU
У Києві працює ППО: ворог атакує столицю дронами Фото: людей закликали перейти в укриття (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 14 листопада російські окупанти намагаються атакувати Київ дронами. В столиці працює ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації.

"У Києві лунає повітряна тривога через загрозу ворожих БпЛА. Просимо киян прямувати до укриттів та перебувати там до завершення повітряної тривоги", - йшлося у повідомленні о 23:50.

Водночас Повітряні сили ЗСУ попередили, що в напрямку Києва, Черкас та Полтави летять дрони росіян. Вже через 10 хвилин у столиці почала працювати протиповітряна оборона.

"Сили ППО працюють над ліквідацією загрози в небі над столицею. Залишайтеся в укриттях до офіційного сигналу про відбій тривоги", - додали у КМВА о 00:00.

Де оголосили тривогу

Станом на 00:07 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал тривоги продовжується у Київській, Чернігівській, Сумській, Черкаській, Вінницькій, Кропивницькій, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Запорозькій, Херсонській та Донецькій областях.

У Києві працює ППО: ворог атакує столицю дронами

Масована атака дронів по Україні

Нагадаємо, що цієї ночі ворог масовано атакує Україну ударними безпілотниками. Ворожі БпЛА були зафіксовані вже в багатьох регіонах, і Повітряні сили ЗСУ фіксують заліт нових дронів.

Детально про те, де фіксуються ворожі БпЛА - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Російська Федерація Війна в Україні
Новини
Сирський: найзапекліші бої на фронті тривають біля 7 міст
Сирський: найзапекліші бої на фронті тривають біля 7 міст
Аналітика
Поганий вибір. Як влада реагує на скандал із "плівками Міндіча" і до чого це призведе
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Поганий вибір. Як влада реагує на скандал із "плівками Міндіча" і до чого це призведе