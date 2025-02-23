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В Киеве работает ПВО, обломки дронов упали в нескольких районах

Воскресенье 23 февраля 2025 00:29
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В Киеве работает ПВО, обломки дронов упали в нескольких районах Фото: в столице продолжает работать ПВО (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Российская Федерация атакует в ночь с 22 на 23 февраля атакует Украину дронами. В нескольких районах зафиксировано падение обломков беспилотников, возник пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника КГВА Тимура Ткаченко и канал мэра Киева Виталия Кличко.

По состоянию на 23:20, обломки российского ударного долга упали на открытой территории в Печерском районе.

"Повреждены окна в нежилом здании рядом, обошлось без пострадавших. Угроза остается", - говорилось в сообщении Ткаченко.

Через минут 10 Кличко проинформировал, что обломки вражеского беспилотника обнаружены на территории Национального ботанического сада имени Н. Гришко. Экстренные службы в это время уже работали на месте. При этом информации о пострадавших не было.

Впоследствии, в 00:05 Ткаченко написал, что в Голосеевском районе Киева произошел пожар из-за падения вражеского дрона. Информация о пострадавших уточняется.

По состоянию на 00:21 ствола известно о еще одной фиксации падения циклов дронов россиян.

"Падение обломков БпЛА в Дарницком районе, возник пожар, поврежден частный дом и автомобили. Информация о пострадавших уточняется", - пишет он.

Отмечаем, что вражеские атаки в Киеве продолжаются. Сейчас снова слышны звуки взрывов, а Кличко в свою очередь, предупреждал о работе ПВО.

Где объявили тревогу

По состоянию на 00:29 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.

В Киеве работает ПВО, обломки дронов упали в нескольких районах

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